Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。寒さもピークを超え、もうすぐ春がやってきますね。お祝い事や式典が増える季節。おめかしする日には髪型にも気を配りたいものです。私は不器用なので凝ったヘアアレンジはできないのですが、前髪や毛先のアレンジくらいはチャレンジしたいと思っています。そんな折、来月の予定に向けて購入