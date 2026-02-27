ロッテの池田来翔は26日、チェコ代表との親善試合『GLOBAL FRIENDSHIP SERIES2026』に『3番・セカンド』でスタメン出場し、1安打2打点1盗塁だった。池田は3−1の2回二死満塁の第2打席、ノヴァークが1ボール1ストライクから投じた3球目の136キロストレートをセンター前に2点適時打を放つと、センターがホームに送球する間に二塁へ進塁する好走塁。この日の池田は0−0の初回二死走者なしの第1打席、死球で出塁すると、続く井上