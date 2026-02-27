本木克英理事長 日本映画監督協会創立90周年記念「映画未来 DGJ NEXT ERA」が26日、都内で行われ、日本映画監督協会の本木克英理事長、そして、創立90周年記念事業実行委員会の松島哲也委員長（専務理事）が挨拶に立った。記念事業としてシンポジウム『NEXT10 監督として生き抜くために！』が催された。開催に至った背景を本木理事長は「映画監督は今後10年、職業として続けていけられるだろうかという危機感から始