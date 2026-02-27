岡田将生が主演を務める2026年4月期のTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）の追加キャストが27日、発表された。染谷将太と兄弟役で共演する本作に、山中崇、仙道敦子、和田正人、飯尾和樹（ずん）、長江英和が出演する。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を