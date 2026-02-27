松嶋菜々子さんが主演を務める話題のドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）で国税監修をしているのは、『国税最強の精鋭部隊「コメ」』（扶桑社）などの著書を持つ、税理士の佐藤弘幸さん。佐藤さんは、国税局資料調査課で働いていた元・国税局実査官だ。資料調査課は、資料の「料」と調査課の「調」をとって「リョウチョウ」とも呼ばれたり、「料」の偏の読みから「コメ」と呼ばれている。ドラマ