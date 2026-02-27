イランの核開発をめぐるアメリカとイランの高官による核協議がスイスで行われました。合意には至りませんでしたが、イランの外相は、1週間以内に再び協議することを明らかにしました。スイス・ジュネーブでは26日、アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席し、イランの核開発をめぐる協議が行われました。協議は、仲介国オマーンの外相を介した間接形式で行われ、一時休止を挟み、あわせておよそ6時間半ほ