日本テレビの森圭介アナウンサーが26日、X（旧ツイッター）を更新。3月1日（日）に行われる東京マラソンの中継メンバーを発表した。「今度の日曜日の東京マラソン、実況します。ロードレース実況から少し離れていたので、今回またしゃべれるのが本当に嬉しい」と前置きした上で「1号車伊藤大海、2号車北脇太基、バイク弘竜太郎、3号バイク石川みなみ。みんな初めて。楽しみ」とつづった。このポストに対し、一般ユーザーが「1号車