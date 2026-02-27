猫は大型犬に構ってほしいようですが、ちょっかいの掛け方が独特すぎて…？まるでお笑い芸人のツッコミのような猫パンチを繰り出す光景に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で45万3000回再生を突破。「天才ｗ」「面白い」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。 【動画：猫パンチされる大型犬→まるで『芸人のツッコミのような状況』】 大型犬にパンチする猫 TikTokアカウント「chokobi_11」に投稿されたのは、猫の