◆米大リーグオープン戦アストロズ０―５メッツ（２６日・米フロリダ州ウェストパームビーチ＝カクティパーク）西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のメッツ戦でオープン戦初登板し、１回、打者３人に対し１安打無失点だった。いきなり先頭打者セミエンの９８・７マイル（約１５８キロ）の強烈な打球が今井の右足のすねを襲った。跳ね返った打球を捕手がつかんだときにはセミエ