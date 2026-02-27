閣議に臨む高市首相（中央）ら＝27日午前、首相官邸政府は27日、2026年度から高校授業料の無償化を拡充する改正法案を閣議決定した。受給者の所得制限を撤廃し、私立高の支給額を引き上げる。公立中の1学級当たりの上限人数を40人から35人に引き下げる改正法案も閣議決定。いずれも4月からの施行を目指す。25年度は、全ての高校生に公立高の授業料に相当する年11万8800円を支給し、さらに私立に通う年収約590万円未満の世帯は