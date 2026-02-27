パキスタンの攻撃によりがれきと化した地区に集まる住民＝22日、アフガニスタン東部ナンガルハル州/Reuters via CNN Newsourceイスラマバード（CNN）パキスタンは26日、自国軍が隣国アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権による攻撃に応戦していると発表した。両国による新たな攻撃の応酬となっている。パキスタン情報省はアフガンからの攻撃は「挑発なしの行為」だとし、タリバン軍が各地で反撃を受けているとの見解