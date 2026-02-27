◇米男子ゴルフツアーコグニザント・クラシック第1日（2026年2月26日フロリダ州PGAナショナル＝7223ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、中島啓太（25＝フリー）と金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）はともに2オーバー73を叩き、82位と出遅れた。首位とは11打差。中島は5バーディー、5ボギー、1ダブルボギーと出入りの激しいゴルフとなり、金谷は1バーディー、3ボギーだった。平田憲聖（25＝ELECOM）は3バーディー