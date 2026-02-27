TOMORROW×TOGETHERが、デビュー7周年を迎え、代表曲をライブ披露した。26日に公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルで「DAY＆NIGHT Medley Live」を公開した。韓国ネットメディア「OSEN」が報じた。デビュー日の3月4日を記念して開催されるイベント「2026 DREAM WEEK」コンテンツの1つだ。19年3月4日にミニアルバム「The Dream Chapter：STAR」でデビュー。記念イベントは、7年間の歩みを振り返る、多彩な企画を準備した。メ