旅館の素泊まりは、食事代がないぶん安く見えます。ところが「夕食は隣町の居酒屋で」と決めた瞬間、移動の交通費や帰りのタクシー代、つい増える飲み代が重なり、気づけば会席付きプランとほぼ同額…… このような“逆転現象”は珍しくありません。 ポイントは、夕食付きプランとの差額だけで判断せず、外食したことで発生する交通費やタクシー代、飲み代まで含めた実質の支出を計算できているかどうかです。