欧州カンファレンスリーグのプレーオフ第2戦、ズリニスキ戦で競り合うクリスタルパレスの鎌田大地＝26日、ロンドン（PA提供・AP＝共同）サッカーの欧州カンファレンスリーグは26日、各地で決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が行われ、クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地はホームのズリニスキ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）戦にフル出場した。チームは2―0で勝ち、2戦合計3―1で16強入りした。（共同）