歌手の浜崎あゆみさんは2月25日、自身のInstagramを更新。愛犬の手術が成功したことを報告し、温かい声が寄せられています。【写真】浜崎あゆみ、愛犬の手術成功を報告「手術成功して良かった」浜崎さんは「グミの手術が無事終わり、つい先ほど麻酔から目覚めたそうです」と、愛犬・グミの手術成功を報告。続けて「まだ生まれて9ヶ月の小さい身体で長時間、頑張ってくれて有難う」とつづりました。文章からグミへの愛情が伝わって