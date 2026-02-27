トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が現地時間26日、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」で先発出場。第3打席で打球速度104.9マイル（約168.8キロ）の痛烈な適時二塁打を放った。岡本は初回、一死二、三塁の好機で第1打席に入るも、左腕ギャレットの外角低めシンカーを引っ掛け三ゴロ。3回裏、先頭での第2打席は右腕グストに対して空振り三振を喫した。それでも4回裏、再び一死満塁と好機で第3打席を迎え