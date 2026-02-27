福岡東署は27日、福岡市東区箱崎4丁目付近の道路上で26日午後5時15分ごろ、徒歩通行中の小学生男児が見知らぬ男から「●●君、●●小学校にいたよね、コーヒー一緒に飲まない」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60代で身長170くらいの中肉。白髪、色不明の帽子を着用。