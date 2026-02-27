2月26日夜、静岡県袋井市でトラックを無免許運転した疑いで、44歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（無免許運転）の疑いで現行犯逮捕されたのは、掛川市亀の甲に住む会社員の男（44）です。 警察によりますと、男は26日午後7時頃、袋井市内でトラックを無免許運転した疑いが持たれています。 男が路上で右折しようとした際に直進してきた軽乗用車と衝突、目撃者が119番通報し、警察が駆け付けた際に無免許が発覚し