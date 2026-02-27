【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,499.20 △17.05（2/26）NASDAQ：22,878.38 ▼273.69（2/26） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。セールスフォース［CRM］などソフトウェア株が買われた一方で、前日に決算を発表したエヌビディア［NVDA］が軟調な推移となったことが、全体の重荷となりました。また、週間の米新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことが、労働