総務省が２７日発表した２月の東京都区部の消費者物価指数（２０２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１０・５で、前年同月比で１・８％上昇した。上げ幅が２％未満になったのは２４年１０月（１・８％）以来となる。