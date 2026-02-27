甘辛いコチュジャン味に、とろ〜りチーズ。子どもも大好きなチーズダッカルビを、トースターでこんがり焼いてグラタン風の一皿に。このビジュアル、食欲そそる。身近な材料で手軽に作れて、味はしっかり本格派です！『グラタン風チーズダッカルビ』のレシピ材料（2人分）鶏もも肉（から揚げ用）……250g キャベツの葉……2〜3枚（約150g） 玉ねぎ……1/2個（約100g） さつまいも……1/2本（約150g） ピザ用チーズ……60g 〈たれ〉