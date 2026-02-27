過去10年の傾向【人気と配当】 阪神ＪＦ上位馬が始動戦に選ぶことが多かったこともあり、①人気は［５・１・２・２］と上々。 ただ、近年は阪神ＪＦ上位馬の出走が減っており、23年以降は⑮④③着。 ②人気の［１・１・４・４］、③人気の［１・１・０・８］も各２連対にとどまり、馬連平均配当は１１５４４円と超高額。 以前の堅いイメージから一転、メンバーレベルの低下に比例し