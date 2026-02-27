背骨コンディショニングで股関節痛の予防・改善 股関節をゆるめて矯正し、大臀筋を鍛えてゆがみにくくする 上半身と下半身をつなぐ、身体の中でもっとも大きな関節である股関節には、歩くときには体重の3～4.5倍、階段の上り下りには6.2～8.7倍もの負荷がかかるといわれます。さらに、大臀筋の弱さや歩き方のクセで、大腿骨が外側にズレてO脚になったり、あるいは仙骨の後方変位と腸骨、大腿骨が内側に回転（内旋）