『アーモンドの若返りビタミン』で老化をストップ アーモンドは、ダイエットにもアンチエイジングにも効果的な栄養素が豊富なスーパーフード。ダイエット中のおやつやおつまみにもおすすめな、絶対に常備しておきたい食材です。 アーモンドはビタミンが豊富。ビタミンB2には、脂肪を燃焼させて体脂肪を消費し、糖質の代謝を促進する働きがあります。また、〝若返りのビタミン〟