【三塁ランナーのとき】三塁走者は一・二塁側のゆるいゴロでゴー！ 【こんな良いコトが！】→ セーフになることが多いから 三塁走者でノーアウト、または1アウトの場合、内野ゴロでホームを突くかどうかは、判断が難しいところだ。学童野球の場合は、「一・二塁側にゆるいゴロが転がったらゴー」と覚えておこう。 これは一塁手・二塁手からのバックホ