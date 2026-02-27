山田洋次監督（日本映画監督協会・提供） 山田洋次監督が26日、都内で行われた「日本映画監督協会」（本木克英・理事長）の創立90周年を記念した祝賀パーティーに出席し、祝辞を述べた。山田監督は「日本の映画界はとても厳しい状況にある。なんとか回復していかなければならない。世界中から尊敬を受けていた日本映画が衰弱してしまう」と危機感を抱いていることを明かし、日本政府への働きかけが重要ではないかと