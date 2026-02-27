東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.19高値184.73安値183.83 185.57ハイブレイク 185.15抵抗2 184.67抵抗1 184.25ピボット 183.77支持1 183.35支持2 182.87ローブレイク ポンド円 終値210.50高値212.10安値210.27 213.47ハイブレイク 212.79抵抗2 211.64抵抗1 210.96ピボット 209.81支持1 209.13支持2 207.98ロ&#1254