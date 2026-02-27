東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.80高値9.87安値9.75 9.98ハイブレイク 9.93抵抗2 9.86抵抗1 9.81ピボット 9.74支持1 9.69支持2 9.62ローブレイク シンガポールドル円 終値123.53高値123.82安値123.27 124.36ハイブレイク 124.09抵抗2 123.81抵抗1 123.54ピボット 123.26支持1 122.99支持2 122.71ローブレイ