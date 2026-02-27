◇米男子ゴルフ下部ツアーアルゼンチン・オープン第1日（2026年2月26日アルゼンチンジョッキークラブ＝6836ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、杉浦悠太（24＝フリー）が6バーディー、1ボギーの5アンダー65をマークし、首位と2打差の9位と好スタートを切った。石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、1ダブルボギーの3アンダー67で回り、39位で発進した。大西魁斗（27＝フリー）は2オーバー72で回り、133位と出遅れた