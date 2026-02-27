次世代のマンガ家を志す学生を対象としたコンテスト「LINEマンガ インディーズ 学生グランプリ2025」の結果が昨年末に発表され、愛知県在住の専門学校生、Atavana（アタバナ）さん（21）の作品『塔上の姫君』が優秀賞に輝いた。多くのマンガ家は小・中学生の頃から創作活動に没頭し、長い時間をかけて腕を磨くのが通例だ。しかし、Atavanaさんは20歳を超え、初めてマンガを描いた。創作経験ゼロの状態から、わずか数ヵ月でいかに