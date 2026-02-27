奈良県の大和郡山市は２６日、勤務中に公用車でパチンコをしに行っていたなどとして、男性主事（２８）を同日付で停職３か月の懲戒処分にしたと発表した。市によると、男性主事は昨年９〜１２月、勤務時間中に公用車で外出し、パチンコ店で計１５回遊技したほか、私用で金融機関などに６回赴いた。また、出退勤システムを不適正に操作、勤務していない時間帯に勤務したように処理していた。発覚を免れるため公用車のドライブレ