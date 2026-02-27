自民党の菅元首相に近い議員らが26日夜に会合を開くなど、自民党内でグループの会合が相次いでいる。自民党の菅元首相のグループに所属していた議員らは26日夜、都内のレストランで会合を開き、新人議員も参加した。会合ではグループの結束を維持し、今後も定期的に集まる方針を確認したという。一方、2025年の総裁選で林総務相を支援した議員らも26日夜に会合を行った。自民党内では25日も萩生田幹事長代行ら旧安倍派の議員が会合