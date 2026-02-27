今回は、幼稚園の参観日に一人だけ父親の絵を描いた娘の話を紹介します。夫はろくに育児なんかしてないのに…「私には幼稚園の年少の娘がいます。娘には愛情をたっぷり注ぎ、ときに厳しくすることもあります。ただ娘は私ではなく、娘を甘やかしてばかりの夫の方が好きみたい。この前は、娘の幼稚園の参観に行ったのですが、そこで『お母さんの似顔絵を描く』ということになったんです。というのもその場に来ていたのはみんな母親だ