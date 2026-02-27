２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７．０５ドル高の４万９４９９．２０ドルと小幅に３日続伸した。ソフトウェア関連株が買われ全体相場を押し上げた一方、２５日引け後に決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞が５％を超す下げとなり、半導体株は軟調だった。 セールスフォース＜CRM＞やＩＢＭ＜IBM＞、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞がしっかり。Ｊ．Ｍ．スマッカー＜SJM＞とインスパイア・メ