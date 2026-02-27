中国を訪問中のドイツのメルツ首相が、体操選手のような動きで注目を集めたロボット開発企業を視察しました。【映像】体操選手のような動きで注目を集めたロボット尾崎文康記者レポ「メルツ首相を乗せたとみられる車がやってきました。タイトな日程の中、ロボット企業を視察します」習近平・国家主席との会談をきのう終えたメルツ首相がやってきたのは、中国・杭州市で急成長中のロボット企業「ユニツリー」です。今年の「春