群馬県伊勢崎市で飲酒運転したトラックに衝突され親子3人が死亡した事故で、1審で懲役20年の判決を言い渡された被告の男が控訴しました。【映像】当時の事故現場の様子鈴木吾郎被告（71）は、おととしトラックを飲酒運転し、塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）の3人を死亡させたなどの危険運転致死傷罪に問われ、前橋地裁は、13日に法定刑の上限である懲役20年を言い渡しました。裁判で、弁護側