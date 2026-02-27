イランとアメリカの3回目の核協議が開かれました。イラン側は「重要な提案があった」と明らかにする一方、アメリカ側はイランの反応に「失望した」と報じられています。【映像】核協議が開かれたスイス・ジュネーブスイスのジュネーブで26日に開かれた高官級の間接協議では、イラン側が合意に向けた草案を示し、3時間後にいったん中断されました。イラン外務省の報道官は、核問題と制裁緩和に関して重要な提案があったと明か