米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）のロゴマーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は26日、同業の米パラマウント・スカイダンスからの買収修正案について「より優れた提案」と判断したと発表した。買収で合意済みの米動画配信大手ネットフリックスに対し、通知した。パラマウントがWBDを巡る争奪戦で巻き返した形となった。ネットフ