東方神起のユンホ、チャンミンが、25日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜後11：00）に出演。チャンミンが“無駄づかいしたくない”というエピソードを明かした。【写真】ナインティナインに”わがまま”を発動した東方神起・ユンホこの日の放送は、岡村隆史が東方神起とスペシャルユニット「オカ神起」を結成。完璧なパフォーマンスを目指し、岡村がスタミナをつけたりトレーニングをしたりする企画