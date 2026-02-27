SANKYOは、2026年3月2日(月)より、スマートパチンコ機『eフィーバー ダンベル何キロ持てる？２』を全国パチンコホールにて導入開始。これを記念して公式アンバサダー・横川尚隆に会えるリアルイベントの開催や、ファイルーズあい(紗倉ひびき役)のサイン入りポスターなどが当る導入カウントダウンＸキャンペーンなどの施策展開を予定している。■街中でいきなり横川！『eフィーバー ダンベル何キロ持てる？２』公式アンバサダーの横