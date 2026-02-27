シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデが共演する映画『ウィキッド 永遠の約束』の日本語吹替版に、劇団四季・分部惇平が特別出演することが決定。分部が『ウィキッド』との運命的なつながりを語るコメントも到着した。【写真】前作には舞台で魅了してきた"エルファバ＆グリンダ”岡村美南＆谷原志音が吹替出演した！本作は、ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立て、日