ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルにいた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２６日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」（月〜木曜・午後１１時、金曜・午後１１時半）に出演。拠点としているカナダへ戻る時期について言及した。ＭＣの藤井貴彦アナウンサーから「いつカナダに表現的には“戻る”ことになるんですか」と質問されると、木原が「近々ですね」と即答。ただ「正