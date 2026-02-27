レアル・マドリードのサポーターが人種差別反対の横断幕を掲げるスペイン1部レアル・マドリードは現地時間2月25日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメントプレーオフ第2戦でポルトガル1部ベンフィカと対対戦し、2−1で勝利。2戦合計スコア3−1として、ベスト16のトーナメント進出を決めた。この日、レアル・マドリードのサポーターが因縁のついたポルトガル1部ベンフィカ（ポルトガル）との試合で人種差別反対の意を