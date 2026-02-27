ベガルタ仙台の試合で俳優の松井愛莉さんが始球式に参加ベガルタ仙台は3月7日に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節の湘南ベルマーレ戦に俳優の松井愛莉さんが来場すると発表した。本拠地ユアテックスタジアム仙台で行われるこの湘南戦はクラブのゴールドパートナーである株式会社ダイオーによる「いもくり佐太郎マッチデー」として開催され、松井さんは試合前の花束贈呈や始球式に参加する。松井さんは2013年度の第9