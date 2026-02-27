心身への大きなストレスで起こる「休止期脱毛症」に対し、ミノキシジル外用の新しい可能性が示されました！大正製薬は2026年2月26日、皮膚科学の専門誌「The Journal of Dermatology」と第33回毛髪科学研究会で研究成果を発表しています。壮年性脱毛症で知られる成分を別タイプの脱毛症に応用する内容で、治療の選択肢を広げる知見として注目されます。 大正製薬「休止期脱毛症に対する5％ミノキシジル有用性研究成果」