◇オープン戦アストロズ0─5メッツ（2026年2月26日フロリダ州ウェストパームビーチ）アストロズの今井達也投手（27）が26日(日本時間27日)、メッツとのオープン戦でメジャー移籍後、実戦初登板。右足に打球が当たるアクシデントもあったが、1回10球を投げ1安打無失点だった。立ち上がりはいきなりアクシデントに見舞われた。先頭のセミエンを2球で追い込み、ファウル、ボールで1ボール2ストライクからの5球目だった。外