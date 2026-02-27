「しの字」につなぐ計画だった東京近郊には様々な私鉄が走っていますが、東急池上線のルートは特異な形状をしています。ターミナルの五反田駅を出発し、東急目黒線と並行して南西に進み、洗足池を経由して今度は南東へ東急多摩川線と並行して同じ蒲田駅に到着します。なぜこのような「くの字」の路線となったのでしょうか。【しの字】これが池上線の当初計画ルートです（地図）池上線は元々、池上電気鉄道という独立私鉄でした