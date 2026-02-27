フォーシーズンズホテル東京大手町は、「桜スプリングアフタヌーンティー」を3月1日から4月19日までで提供する。スイーツは、黄色のウサギ型カモミールムース、ブラックベリーとカシスのコンポートを桜のシャンティで包んだタルト、薔薇のコンフィチュールを使った苺とルバーブなど、イースターのエッグやうさぎをモチーフにしたスイーツや桜色のスイーツを5種類並べる。セイボリーは、桜吹雪が緑の芝生に舞い降りた様を表現したタ