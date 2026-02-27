「2月27日」。今日は何の日でしょう？答えは「国際ホッキョクグマの日（International Polar Bear Day）」！アメリカとカナダに本部を置く動物保護団体「Polar Bears International」が、ホッキョクグマ（Polar bear）の絶滅の危機や、彼らが直面している現状を多くの人に知ってもらうことを目的として制定しました。地球規模で活動が推進される国際デー地球温暖化などにより北極圏の海氷は年々小さくなり、そこに暮らすホッキョク